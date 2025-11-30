Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alle occupanti dei veicoli coinvolti. É di tre donne morte il bilancio del terribile incidente frontale avvenuto nella giornata di domenica 30 novembre 2025 nel territorio di Atessa, in provincia di Chieti. A causa della gravità del sinistro e delle lamiere sparse ovunque si è reso necessario chiudere il tratto stradale interessato, allo scopo di consentire ai soccorritori di operare senza intoppi.

Cerchiamo di capire cosa è successo.

Incidente gravissimo in provincia di Chieti: tre donne morte in un frontale

L’impatto è avvenuto sulla statale 652 a Fondovalle Sangro, non lontano dallo svincolo di Piane d’Archi. Qui una Ford Fiesta ed una Fiat Panda si sono scontrate frontalmente, per cause ancora da chiarire ed al vaglio delle forze dell’ordine che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Ci troviamo su una strada a scorrimento veloce che collega l’entroterra sangrino alla Costa dei Trabocchi.

Il sinistro si è verificato intorno alle 13.30 ed immediatamente ci si è resi conto della gravità della situazione: allertate da altri automobilisti, diverse ambulanze sono giunte in loco insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri ed il tratto stradale è stato bloccato in entrambi i sensi di marcia deviando la circolazione altrove per consentire ai soccorritori di lavorare agevolmente. Il bilancio purtroppo è drammatico: tre morti, tutte donne.