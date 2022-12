Drammi della solitudine: due persone trovate morte a Milano

Un Natale che non sa solo di gioia, calore ed attesa di regali, nemmeno in Lombardia, dove nelle ultime ore si sono consumati ben due drammi della solitudine: due persone infatti sono state trovate morte a Milano.

Secondo quanto riferisce Il Giorno un 40enne ed un 50enne senza fissa dimora giacevano senza vita in due differenti punti della città, dove sono stati notati dai passanti ed individuati da carabinieri e polizia.

Il dato è che due persone sono state trovate morte, nelle ultime ore, per strada nel capoluogo lombardo. Entrambi gli episodi censiti, da quanto si apprende, sarebbero legati a sacche di marginalità socale.

Stando a quanto riferito si tratterebbe, “secondo le prime ipotesi, di un senzatetto di 40 anni, trovato privo di vita in via Ferrari”. Il primo ritrovamento è stato fatto sotto il cavalcavia Bussa dove da anni è presente un bivacco di fortuna. Il secondo corpo senza vita, quello di un 50enne, è stato individuato in via Orwell, una strada “tristemente nota per la vicinanza al cosiddetto ‘boschetto della droga’ di Rogoredo”.

Accertamenti di Carabinieri e Polizia

I media spiegano che il primo è stato notato privo di sensi da alcuni passanti ed il secondo nella tarda serata del 16 dicembre. Entrambi non presentavano segni di violenza e Carabinieri e Polizia di Stato stanno compiendo “accertamenti per identificarli compiutamente”.