Due cadaveri ritrovati in spiaggia nel pisano: si indaga sulle cause

Due cadaveri ritrovati in spiaggia nel pisano: si indaga sulle cause

Due cadaveri ritrovati in spiaggia nel pisano: si indaga sulle cause

Spunta un secondo cadavere sulla spiagga di San Rossore, nel pisano.

Lo scorso 17 dicembre, era stato portato a riva dalle mareggiate un cadavere nelle adiacenze della foce del fiume Serchio (non è ancora chiaro se il corpo sia provenuto dalle acque marine o se sia stato trascinato sull’arenile del fiume). Ieri, il secondo corpo.

Si escludono cause violente di morte

In entrambi i casi, gli investigatori della Questura di Pisa escludono la morte per cause violente. I due cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, sono stati recuperati con il nulla osta del pubblico ministero di turno e affidati all’istituto di medicina legale per gli accertamenti del caso.

La Squadra Mobile e la Polizia Scientifica sono a buon punto nei lavori per l’attribuzione di un’identità certa alle due salme.

I due cadaveri, cosa si sa

Per la conferma assoluta bisognerà procedere attraverso una comparazione genetica. I lavori delle squadre suddette sono partiti da alcuni oggetti rinvenuti sui corpi dei due uomini (perché si tratta di due cadaveri maschili): un orologio Rolex e un paio di mutande per l’uno, una scarpa e una fede nuziale con incisi i nomi di battesimo degli sposi e la data di nozze per l’altro.

Quest’ultimo indizio sarà con ogni probabilità la chiave di volta per l’identificazione del corpo.