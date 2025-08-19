A fuggire sono stati Mahrez Souki e Kazem Mohmed Elokla, entrambi in prigione per per rapina.

Napoli, due detenuti evadano dal carcere di Poggioreale

Napoli, due detenuti evadano dal carcere di Poggioreale: catturato uno dei due

Mahrez Souki e Kazem Mohmed Elokla erano inseriti nel circuito detentivo di media sicurezza del carcere di Poggioreale a Napoli. Come visto questa notte, passando per un foro del muto perimetrale, i due sono riusciti a evadere. La fuga però, per uno dei due, non è durata molto. Infatti, in un comunicato, il vicepresidente della Confederazione Sindacale Penitenziaria, Luigi Castaldo, ha fatto sapere che uno dei due detenuti evasi è già stato catturato dalle forze dell’ordine. Ora si sta cercando l’altro prigioniero.