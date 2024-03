Ancora un incidente sulle strade italiane: due persone, padre e figlio, sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato poco dopo le 22.30 di domenica 17 marzo, in località Palazzato, a San Lorenzo di Fiumicello.

Incidente a Pallazzatto di Fiumicello. Ecco cosa è successo

Il conducente di un’automobile Bmw, che viaggiava con altre due persone a bordo, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

Le autorità stanno effettuando le prime indagini per capire le cause ancora in corso di accertamento: attualmente ancora nessuna notizia in merito a quanto accaduto.

I soccorsi a Pallazzato di Fiumicello, a seguito dell’incidente stradale

Oltre agli operatori sanitari del 118, sul luogo anche i vigili del fuoco di Cervignano per la messa in sicurezza delle auto incidentate e dei corpi dei feriti. Mentre, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Palmanova presenti per tutti i rilievi.

Le condizioni dei feriti nell’incidente a Palazzatto di Fiumicello

I feriti, padre e figlio, sono stati trasportati negli ospedali di Palmanova e Monfalcone, non sarebbero in pericolo di vita, ma sono stati ricoverati in codice giallo per le ferite serie riportate.

Il conducente della vettura, ovvero, la terza persona che viaggiava nella Bmw, è invece rimasto illeso.