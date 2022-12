Due fidanzati italiani sono stati trovati morti in Inghilterra: sconosciuto il movente

I corpi di due fidanzati siciliani, Nino Calabrò e Francesca Di Dio, misteriosamente uccisi a Thornaby, nel nord dello Yorkshire, in Inghilterra, sono stati ritrovati nel primo pomeriggio di mercoledì 21 dicembre 2022.

La Polizia locale è accorsa sul luogo per “un incidente in corso” e per il momento ha arrestato un 21enne “in connessione con il delitto”.

I due fidanzati morti in Inghilterra sono stati rinvenuti nell’appartamento di lui

I due sono stati rinvenuti nell’appartamento in cui viveva Nino Calabrò in una bassa palazzina di Thornaby Road che prima era un pub, il Royal George. La strada è stata isolata dalla Polizia, giunta sul luogo con una mezza dozzina di veicoli.

Un agente è rimasto a piantonare tutta la notte e la scientifica, anche nel giorno successivo al ritrovamento, ha continuato a ispezionare l’appartamento e portare via borse piene di reperti trovati sulla scena del delitto.

“Chiunque sia passato davanti agli appartamenti di Thornaby Road, precedentemente noto come The Royal George Pub, tra le 10 e le 11 di mercoledì 21 dicembre e abbia visto qualcuno agire in modo sospetto o qualsiasi attività sospetta, per favore ci contatti“, è l’appello lanciato da Peter Carr, ispettore capo della Polizia locale.

Chi erano Nino Calabrò e Francesca Di Dio

Nino Calabrò, 25 anni, era originario di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, ma viveva in Inghilterra dal 2019, dove lavorava nel Grovesnor Casinò di Stockton.

Francesca Di Dio, 20 anni, era invece di Montagnareale, sempre nel Messinese, e aveva raggiunto da qualche settimana il fidanzato per passare insieme il Natale. I due erano una coppia da tre anni.

I colleghi hanno inviato messaggi sui social

Moltissimi i messaggi pubblicati sui social network dedicati ai due giovani. “Non riesco a crederci, non posso pensare che ci stavamo parlando appena domenica, mi mancherai tantissimo, eri uno spasso a lavorare assieme“, ha scritto Bobbie Caitlin Davidson, una collega di Nino Calabrò.

“Nino, ti ricorderò sempre per il tuo incredibile servizio ai clienti e la tua grande personalità: ci mancherai tantissimo e il casinò non sarà più lo stesso senza di te“, ha commentato invece Laura Dunlop.

