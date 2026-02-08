Le giovani sono decedute in distinti incidenti. Tre i feriti, tutti soccorsi in codice rosso. Cosa è successo

Due vite spezzate a soli 20 e 26 anni. É questo il bilancio di altrettanti incidenti stradali avvenuti, nella nottata di domenica 8 febbraio, nella medesima provincia, il Barese. Coinvolto in uno dei due schianti anche un bimbo, ricoverato un gravi condizioni dopo il trasporto d’urgenza al policlinico di Bari. Le autorità, intervenute sul luogo dei sinistri, hanno ricostruito la prima dinamica dei fatti.

Ecco che cosa è successo.

Dramma doppio nel Barese: due ragazze morte in incidenti stradali

Sono ore di incredulità e strazio per la provincia di Bari, dopo la notizia della morte di due giovanissime ragazze, di 20 e 26 anni, in distinti incidenti stradali avvenuti a poca distanza temporale l’uno dall’altro. Una delle giovani, come emerso, avrebbe perso il controllo dell’auto da lei guidato mentre la seconda è andata a schiantarsi contro un albero.

Ma il bilancio è più grave: oltre alle due vittime si contano infatti anche tre feriti in codice rosso, tutti nel primo sinistro; tra di loro anche un bimbo di sette anni, ricoverato in condizioni gravi. L’incidente in questione si è verificato sulla Sp 111 tra Mola di Bari e Rutigliano verso le due di notte: è costato la vita ad una 26enne orginaria di Mola di Bari ed il decesso sarebbe avvenuto sul colpo dopo l’impatto contro un albero. Stando a quanto ricostruito, il motore del veicolo si è staccato finendo a molta distanza dal punto dell’impatto.

Il secondo incidente è invece avvenuto sulla Sp 67 nel tratto tra Bitritto e Bitetto: la vittima è una 20enne di Bitetto. In entrambe i casi massiccio è stato l’intervento dei soccorsi, dal 118 ai carabinieri ai vigili del fuoco per aiutare i feriti, mettere in sicurezza le aree e avviare le indagini.