Terribile incidente stradale ieri sera, venerdì 6 febbraio 2026, intorno alle ore 21.15 sulla Statale 106, in località Poggio Pudano (Crotone): tre le persone rimaste ferite.

Tremendo incidente stradale sulla Statale 106: soccorsi in emergenza

Ieri sera, venerdì 6 febbraio 2026, si è verificato un grave incidente stradale a Crotone, lungo la Statale 106, al km 242, in località Poggio Pudano.

L’allarme è scattato attorno alle ore 21.15. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, e anche i Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza dei veicolo coinvolti e dell’area interessata dall’incidente.

Terribile incidente stradale sulla Statale 106: tre le persone rimaste ferite

Sul luogo dell’incidente avvenuto ieri sera, 6 febbraio, sono giunti come detto subito i soccorsi e le autorità, tra cui la Polizia Stradale impegnata nella gestione del traffico a seguito del sinistro. Sono tre le persone rimaste ferite nell’impatto: dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari del 118, essi sono stati trasportati in ospedale. La circolazione nel tratto coinvolto dall’incidente ha subito forti rallentamenti fino al termine delle operazione di messa in sicurezza da parte delle autorità competenti.