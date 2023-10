Allerta Oms, il virus Nipah fa due vittime in India

Allerta Oms, il virus Nipah fa due vittime in India

Due persone sono morte in India dopo aver contratto il virus Nipah: l'Oms ha lanciato un allarme

Il virus Nipah spaventa ancora l’India, nel distretto di Kozhikode nel Kerala c’è un nuovo focolaio che ha anche causato la morte di due persone: l’Oms (l’organizzazione mondiale della sanità) lancia l’allarme.

Virus Nipah in India: due morti

Sono due, al momento, le persone decedute in India a causa di quello che è stato denominato virus Nipah. Il primo ammalato si era presentato in ospedale negli ultimi giorni di agosto e sembrava essere afflitto da polmonite, i sintomi erano proprio quelli. Dai controlli è emerso che l’uomo avesse contratto il virus Nipah, un virus già noto in India. Fra il 12 e 15 settembre, dopo che tutti i contatti dell’uomo sono stati individuati, sono stati fatti i controlli e altre cinque persone sono risultate positive a questo virus: fra di loro due sono morte.

Virus Nipah in India: l’allerta

“Si tratta della sesta epidemia da virus Nipah in India dal 2001″ – spiega l’Oms parlando del virus Nipah, che ora mette davvero paura all’India. Importante sottolineare che, al momento, non si conosce l’origine del primo contagiato, mentre tutti gli altri sono suoi contatti stretti famigliari o ospedalieri.