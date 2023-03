Duello a carte bollate sul caso Juve: la FIGC ricorre contro il Tar, dopo il pronunciamento a favore della società la Federazione non ci sta e lo impugna. Tutto è accaduto nella giornata di lunedì, quando il team legale della Juventus ha ricevuto il “favor” del TAR del Lazio nell’avere a disposizione la cosiddetta “carta Covisoc”. Si tratta del documento che la Procura federale non aveva concesso alla consultazione e che potrebbe costituire un discrimine giurisprudenziale nel caso plusvalenze.

Caso Juve: la FIGC ricorre contro il Tar

Ma la FIGC ha deciso di impugnare la decisione del TAR con un ricorso al Consiglio di Stato, il massimo organo di giustizia amministrativa italiano. Il TAR aveva concesso una settimana di tempo dopo la sentenza alla Procura federale per mettere a disposizione di consultazione la carta in questione ai legali della Juve. Gli avvocati erano stati spinti a reclamare dalle richieste del direttore sportivo bianconero Federico Cherubini e dall’ex ds, ora al Tottenham, Fabio Paratici. La Procura quindi aveva un timing ma per due volte aveva negato la visione della nota 10940 con la motivazione che questa “non fa parte della documentazione acquisita nell’ambito del procedimento disciplinare“.

La “carta Covisoc” e il boomerang Figc

Ma cosa è la “carta Covisoc”? Essa risale al 14 aprile 2021 con la FIGC che ricorre al Consiglio di Stato perché si è andati subito dal giudice amministrativo senza passare dai primi te gradi di giudizio. Con essa fu la Figc a denunciare la disapplicazione della pregiudiziale sportiva. Ecco, per la Juve adesso quella carta potrebbe essere un asso e per la Figc un boomerang, ecco perché è così cruciale averla in atti.