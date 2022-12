Mentre nel nostro Paese il sole ancora non è tramontato, dall’altra parte del mondo, agli antipodi rispetto all’Italia, è già arrivato il 2023.

Il nuovo anno è stato accolto pochi minuti fa in Nuova Zelanda con i classici festeggiamenti per le strade, con il lancio di suggestivi fuochi d’artificio che hanno colorato il cielo neozelandese con mille sfumature rosse, verdi, blu, bianche e gialle.

La capitale neozelandese e l’altra città più importante del Paese, Wellington, hanno salutato l’anno nuovo con grandi party in esterna (da quella parte del mondo, vi ricordiamo, è estate e non fa particolarmente freddo).

Sono state a migliaia le persone scese in strade per festeggiare, fra un brindisi e l’altro, l’arrivo del nuovo anno, con la speranza che il prossimo possa essere migliore di quello passato.

Alcune delle immagini più suggestive dei primi festeggiamenti di Capodanno al mondo arrivano da Auckland, dove i fuochi d’artificio sono stati lanciati come da tradizione al di sopra del grande ponte sospeso cittadino e del palazzo più alto della città, la Sky Tower.

I neozelandesi, ad ogni modo, non sono stati i primissimi a festeggiare il Capodanno: l’onore spetta infatti ogni anno agli abitanti delle isole dell’arcipelago di Kiribati, sperduta nel mezzo dell’oceano Pacifico.

Ecco alcuni dei primi video e le immagini più emozionanti provenienti dall’altro capo del pianeta, dove il nuovo anno è già arrivato.

Sono finalmente arrivate anche le prime immagini dei festeggiamenti in tutte le principali città della più grande isola australe. Come sempre, è Sydney a regalare le maggiori soddisfazioni, con una serie di spettacolari giochi pirotecnici che hanno illuminato il porto e le suggestive forme del Testro dell’opera. Qui sotto alcuni dei video provenienti dal territorio australiano.

Magnificent fireworks in Perth, Australia to usher in the new year. It’s still 3 hours to 2023 but the fireworks turned up earlier so children could have an early night. pic.twitter.com/N6miXCqMD7

— Justin Ong (@JustinOngTODAY) December 31, 2022