lL 6 luglio 2023 alle ore 21:00, la Terra si trova nel punto più lontano della sua orbita intorno al Sole: è il giorno dell’afelio che si contrappone al perielio che, invece. rappresenta il punto di massima vicinanza al Sole.

Il giorno dell’afelio

Il 6 luglio 2023 alle ore 19:00 T.U. (le 21:00 in Ora Legale Estiva) la Terra si trova , a una distanza di 152.093.323 km dal Sole. Il nostro pianeta toccherà il punto più lontano della sua orbita intorno al Sole, l’afelio.

Al contrario dell’afelio, il perielio, che cade in gennaio, rappresenta il punto di massima vicinanza al Sole. Le date in cui cadono afelio e perielio non sono sempre le stesse per una serie di fattori come gli anni bisestili e al baricentro del sistema Terra-Luna. In linea di massima la Terra raggiunge il proprio afelio tra il 3 e il 7 luglio quindi circa 2 settimane dopo il solstizio d’estate ( che dà inizio all’estate nell’emisfero boreale).

Perché fa caldo?

“Può essere difficile immaginare la Terra così lontana dal sole in una calda giornata estiva, ma le variazioni di temperatura stagionali derivano dalla direzione variabile dell’inclinazione assiale della Terra, in contrasto con la nostra distanza dal Sole” ha spiegato in passato il geofisico Chris Vaughan

Insomma, la differenza tra afelio e perielio non è abbastanza grande da condizionare l’alternarsi delle stagioni, che sono invece dovute all’inclinazione dell’asse terrestre.

Chi ha coniato il termine afelio

Il termine afelio deriva dal greco “apo” che significa “lontano da”, ed “helios” che significa “sole” ed è stato coniato dall’astronomo tedesco Johannes Keplero per indicare il punto dell’orbita ellittica descritta da un astro intorno al Sole, in cui l’astro stesso si trova alla massima distanza dal Sole.