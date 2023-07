Gloria è morta domenica 23 luglio 2023 alle ore 10.25. La donna di 78 anni, paziente oncologica, aveva chiesto il suicidio assistito, ovvero la pratica con cui, a determinate condizioni, è possibile autosomministrarsi un farmaco letale.

Gloria è la seconda paziente in Veneto (in Italia) a essere autorizzata senza l’intervento di un tribunale

Gloria è morta nella sua casa, in Veneto, assistita da Mario Riccio, il medico anestesista che, nel 2006, interruppe il trattamento sanitario di Piergiorgio Welby, affetto da distrofia muscolare, permettendogli di morire.

Gloria è stata la seconda persona in Italia a ottenere il controllo dei propri requisiti e le indicazioni sul farmaco da assumere senza dover passare da un tribunale (come accadde, invece, a Federico Carboni e Antonio, che, come Gloria, non rese nota la propria identità), ma la prima a ricorrere effettivamente alla pratica. Stefano Gheller, anche lui residente in Veneto, che aveva ricevuto la stessa autorizzazione di Gloria, ha, infatti, deciso di aspettare ed è ancora in vita.

Il Veneto discuterà una legge per regolare modalità e tempistiche del suicidio assistito

Il Veneto è una delle regioni italiane più attente alla tematica del suicidio assistito ed è stata la prima a raccogliere le firme per ottenere una legge regionale su modalità e tempistiche per ricorrere alla pratica. Il suo consiglio regionale ha dichiarato valide le firme raccolte e inizierà, quindi, il procedimento per poter discutere la legge.

In Italia, manca, comunque, una legge sul fine vita. Il ricorso al suicidio assistito è, infatti, legale grazie a una storica sentenza della Corte costituzionale del 2019.

