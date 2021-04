È morto il cugino Itt della Famiglia Addams, l’attore Felix Silla, aveva 84 anni e da tempo lottava contro un tumore

È morto all’età di 84 anni il cugino Itt della Famiglia Addams, l’attore americano Felix Silla, che aveva interpretato per anni lo strambo congiunto della famiglia televisiva più strampalata e dark del piccolo (e grande) schermo. Itt era simile in tutto e per tutto ad una lunga e scomposta parrucca con occhiali e cappello.

In realtà, nella mistica della popolarissima serie tv il suo nome originario era It e non aveva alcuna titolarità di parentela con gli Addams, semplicemente dal 1964 compariva negli storyboard dell’inventore Charles Addams e si affermò gradualmente come personaggio chiave e in perfetta sintonia con il narrato.

Morto il cugino Itt Felix Silla, il messaggio dell’amico

A dare notizia della morte di Silla l’amico e collega Gil Gerard, che con lui aveva recitato negli anni ’80.

Silla, che con La Famiglia Addams ebbe un successo inaspettato, sarebbe morto a causa di un cancro al pancreas con il quale lottava da sempre e che lo ha ucciso alla veneranda età di 84 anni e dopo molti ruoli di caratterista in tv e al cinema. E sui social Gerard ha scritto: “Felix è morto poche ore fa e l’unico bene che posso trarre dalla sua scomparsa è che non soffrirà più”.

Le origini italiane e il lavoro al circo

Poi ha aggiunto ironicamente: “Mi mancherà terribilmente, soprattutto il tempo fantastico che abbiamo col nostro gruppo. Solo lui poteva dirmi di ‘andare a farmi fottere’”. Felix Silla aveva origini italiane. Era di origini abruzzesi, nato infatti in provincia de L’Aquila. Nel 1955 si era poi trasferito negli Usa ed aveva iniziato a lavorare come clown Augusto nell’ambiente circense.