Questa sera, martedì 4 novembre 2025, in prima serata su Rai 2, nuova puntata di “Belve” e, tra gli ospiti di Francesca Fagnani, c”è Irene Pivetti.

Quella che andrà in onda questa sera, 4 novembre, sarà una puntata di “Belve” davvero imperdibile. Tra gli ospiti l’ex presidente della Camera Irene Pivetti, protagonista di un confronto piuttosto accesso con la conduttrice Francesca Fagnani.

Tantissimi gli argomenti che sono stati trattati, dal privato alla politica fino alle note vicende giudiziarie. A un certo punto però, la Pivetti ha risposto in modo piccato a una domanda della Fagnani, ovvero “sente di essere venuta meno al decoro della carica che aveva ricoperto?”. “In cosa? Le circostanze erano diverse”, ha risposto l’ospite. Poi però la Fagnani ha incalzato citando ad esempio la sua partecipazione a programmi di intrattenimento, al fatto che si è vestita da Cat Woman per un servizio su Gente, o alle foto con Costantino Vitagliano arrivando fino all’ingresso nella scuderia di Lele Mora. Su ciò, la Pivetti ha risposto: “era un grande professionista. Poi è cominciata una discesa che lo ha portato a perdere lucidità e credibilità.”

Belve, ospite Irene Pivetti: “È plausibile che io vada in carcere, ma…”

Nel corso dell’intervista a “Belve“, che andrà in onda questa sera, Irene Pivetti ha parlato anche del rapporto con l’ex marito, Alberto Brambilla e alla domanda della Fagnani se il loro fosse un amore tossico, ha risposto: “un rapporto intenso e anche molto passionale.” Nell’intervista non sono mancate le domande sulle vicende giudiziarie, come il sequestro delle mascherine importate dalla Cina dalla sua società e per il quale è ancora sotto processo: “tutte regolari e certificate. L’indagine non doveva partire. E’ stato un trauma.” Francesca Fagnani ha poi menzionato la vicenda del 2021, quando Irene Pivetti fu coinvolta in un processo per evasione fiscale, con la giornalista che le ha ricordato “un pagamento da 13 milioni anziché 1,3 milioni.” La risposta della Pivetti: “Ho restituito l’eccedenza”, “La Procura non la vede così”, ha replicato la conduttrice, aggiungendo “che nel suo orizzonte possa esserci l’ipotesi del carcere è plausibile?”. La risposta dell’ex presidente della Camera: “come qualsiasi circostanza della vita bisogna farci fronte se si presenta. Ma non accadrà.”