Scegliere a chi affidarsi per il servizio di pony express non è semplice, ma alcune realtà sono state capaci di distinguersi dalla concorrenza per la qualità del servizio e il supporto offerto in tutto il processo di spedizione.

Si tratta di imprese come Easy Rider Express, azienda leader del servizio pony express con sede a Roma che opera nel settore delle spedizioni dal 1985. Grazie a una lunga esperienza, elevate competenze e la massima attenzione all’elemento umano, l’azienda italiana è oggi leader di mercato con oltre 6.000 clienti e un’eccellente valutazione nelle recensioni online che testimonia l’affidabilità del servizio.

L’azienda investe molto anche nella tecnologia, mettendo a disposizione dei clienti easyriderexpress.it, un sito web moderno e intuitivo per prenotare le spedizioni online e un’applicazione dedicata per i pony express per gestire al meglio ogni consegna.

Pony express affidabili ed efficienti in Italia e all’estero con Easy Rider Express

Easy Rider Express mette a disposizione di aziende, professionisti e privati un’ampia scelta di servizi di recapiti. Innanzitutto, è possibile usufruire del corriere urbano mediante il pony express a Roma, un servizio di spedizione veloce attivo su tutto il territorio della capitale per la consegna di lettere, plichi ma anche colli e pacchi.

Questa soluzione consente di realizzare consegne rapide in 60/90 minuti a Roma e nell’hinterland, comprese le zone più remote e quelle a traffico limitato.

Easy Rider Express offre anche altri servizi di recapiti per soddisfare ogni esigenza dei suoi clienti, tra cui il Fattorino Fiduciario per chi ha bisogno di una soluzione completa e personalizzata in grado di espletare vari tipi di commissioni.

L’azienda mette a disposizione dei servizi postali, come la postalizzazione e digitalizzazione di documenti postali e il ritiro a domicilio gratuito, inoltre propone il servizio Lost&Found ritiro bagagli e oggetti smarriti all’aeroporto di Fiumicino con recupero dei beni e recapito a Roma e nel Lazio in poche ore.

Easy Rider Express: qualità e affidabilità in ogni pony express

Da 38 anni Easy Rider Express è un punto di riferimento per chiunque abbia la necessità di un servizio di pony express pratico, veloce e flessibile, per consegnare pacchi, merci di varie dimensioni, documenti, plichi e lettere in modo affidabile.

L’azienda dispone di un team di pony express accuratamente selezionati e valorizzati all’interno dell’organizzazione, per garantire il riconoscimento del giusto valore a chi svolge un lavoro difficile e stancante assicurando la massima qualità in ogni spedizione effettuata per i clienti.

Easy Rider Express ha sviluppato anche tecnologie moderne e innovative per gestire in modo ottimale i recapiti, tra cui un’applicazione interna che permette ai pony express di avere a disposizione tutti i dettagli delle spedizioni e concentrarsi soltanto sul ritiro e la consegna.

Rivolgendosi a Easy Rider Express per le proprie spedizioni è possibile usufruire di tariffe competitive, un’ampia gamma di servizi di pony express e soluzioni su misura per ogni necessità, con un sistema di abbonamento che permette di beneficiare di vantaggi speciali e opzioni dedicate in base alle proprie esigenze.