Ecatombe di ricci in Normandia: si indaga sulle cause delle morti

Normandia, 630 ricci trovati morti dall’inizio del 2021

L’ente di salvaguardia della fauna selvatica di Normandia sta indagando sull’ecatombe di ricci che c’è stata nel Paese dall’inizio del 2021.

Si parla di più di 630 ricci comuni trovati morti. Già nel 2020 erano stati più di 400 i ricci morti in circostanze misteriose.

Alain Beaufils, il direttore del Centro di accoglienza e studio sulla natura e l’ambiente, si è espresso sulla vicenda: “E’ sempre peggio. Anzi è davvero catastrofico. Per noi che li curiamo è molto demoralizzante. Sabato scorso otto ci sono stati affidati e l’indomani già quattro erano morti.

Abbiamo trovato dei parassiti, ma dipende dal fatto che gli animali risultano deboli e le responsabilità sono a monte. Analisi tossicologiche sono in corso per capire se la responsabilità proviene da uno o più prodotti ingeriti dai ricci.”

Normandia, 630 ricci trovati morti dall’inizio del 2021: la conclusione della ricerca

Il periodo di ricerca terminerà il 31 dicembre, quando gli esperti pubblicheranno lo studio completo. Sarà importante scoprire le vere cause delle morti dei ricci per evitare che si ripetano con questi numeri in futuro e salvaguardare la prosecuzione dell’esistenza di questa specie animale.