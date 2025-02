Il racconto di un’esperienza traumatica

Karen Bonaldo Peluffo, influencer trentina, ha recentemente condiviso la sua esperienza con la chirurgia estetica durante un’intervista nel programma “Zona Bianca”. La giovane ha rivelato di aver esagerato con l’uso di acido ialuronico, portando a una migrazione del filler verso la parte superiore delle labbra. Questo episodio ha avuto conseguenze significative sulla sua vita, costringendola a ricorrere alla ialuronidasi per rimuovere il filler in eccesso e disidratare la pelle. Le immagini mostrate durante l’intervista evidenziano il rigonfiamento delle labbra, un effetto collaterale che ha suscitato preoccupazione e disagio.

Le complicazioni post-operatorie

La giovane influencer ha descritto le complicazioni post-operatorie come un vero e proprio incubo. “Non ho una dipendenza”, ha affermato, “ma ammetto che una volta all’anno è consentito”. Tuttavia, la sua esperienza mette in luce un problema più ampio legato alla chirurgia estetica: la mancanza di regolamentazione e il rischio di eccessi. Karen ha rivelato di essersi sottoposta a numerosi interventi dal 2020, e sebbene si dica solo in parte pentita, riconosce che il suo errore principale è stato quello di ricorrere al filler ogni quattro mesi, senza che il suo medico le imponesse un freno.

Un cambio di rotta

La decisione di cambiare medico è stata fondamentale per Karen. Il nuovo professionista le ha somministrato una dose adeguata di filler, permettendole di ottenere un aspetto più armonioso e naturale. Questo cambiamento ha rappresentato un passo importante verso una maggiore consapevolezza riguardo alla propria immagine e alla salute. La storia di Karen Bonaldo Peluffo è un monito per molti, evidenziando l’importanza di una consulenza medica responsabile e di un approccio equilibrato alla chirurgia estetica.