Ecco il primo decreto di Meloni, il responsabile economico FdI Leo: "Si potrebbe anche attingere ai fondi strutturali 2014-2020 non spesi dall’Italia"

La prova del nove della fiducia accordata dagli elettori è imminente, ecco il primo decreto di Meloni: sarà su bollette e sanatoria cartelle, con oltre 20 miliardi da mettere subito a disposizione di famiglie ed imprese, ma resta il nodo dei fondi.

Lo scopo è basico ma immenso: pagare le bollette di elettricità e gas di famiglie ed imprese. Open spiega che i fondi sono ancora un’incognita ma che ci si “prepara anche una maxi-sanatoria delle cartelle esattoriali”.

Ecco il primo decreto di Meloni

Il meccanismo sarebbe quello del “saldo e stralcio” per quelle fino a 3 mila o 3.500 euro. Andrebbe quindi versato il 20% del debito e la cancellazione del restante 80%.

C’è una seconda opzione: quella del pagamento dell’intera imposta maggiorata del 5% in sostituzione di sanzioni e interessi. Il tutto con l’esecutivo uscente, quello a guida Draghi, chiamato a tamponare l’aumento dell’elettricità annunciato da Arera.

L’ultimo atto del governo Draghi

E le risorse? Si pensa a quelle extra tributarie di settembre. Maurizo Leo, che è responsabile per l’economia di FdI, ha detto: “Si può attingere ai fondi strutturali 2014-2020 non spesi dall’Italia.

Ovvero la metà dei 45 miliardi stanziati”. Non ci sono interveti rinviabili e sono molti: si va dall’azzeramento degli oneri di sistema delle bollette da 3 miliardi, all’Iva ridotta al 5% sul gas (500 milioni) fino al “credito di imposta rafforzato per le aziende (circa 4,7 miliardi al mese)”. E cosa ha in mente FdI? Lo spiega Open: “Provare a finanziare il decreto bollette da 20 miliardi con i soldi dell’Europa”.