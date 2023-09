Ecco perchè il mondo delle start up continua a essere interessante

È il sogno nascosto di tutti gli investitori individuali che investono il proprio capitale personale in imprese in fase di start-up o in crescita: scommettere su aziende di recente apertura , quindi con rilevanti margini di crescita, senza il rischio di subire ingenti perdite.

Grazie alle agevolazioni fiscali che consentono la detrazione di una buona fetta di investimento e la diffusione di strumenti di finanziamento rappresentati dall’erogazione di prestiti attraverso piattaforme online (il prestito erogato appartiene alla categoria “peer to peer” in quanto si tratta di somme corrisposte da soggetti privati verso altri privati) l’universo delle start up continua ad essere attraente. Per ridurre il rischio di perdere ricchezza è di fondamentale importanza avere le giuste conoscenze oppure optare per formule di consulenza avanzata. Occorre sapersi districare tra le molteplici opportunità offerte dal mercato e quali fattori prendere in considerazione per identificare i progetti con le maggiori chance di trasformarsi in business di successo.

Il successo dell’investimento solo in parte può essere ricondotto alla presenza di specifiche caratteristiche ma è spesso dovuto più al ‘fiuto’ dei singoli che alle esperienze maturate negli anni. E’ importante avere poi un atteggiamento di apertura per capire quello che ancora non si conosce ed evitare così di correre il rischio di lasciarsi condurre esclusivamente dalla propria opinione e dalla propria idea di business. Occorre poi accorgersi dei cambiamenti e dei nuovi trend in corso, per capire su quali settori puntare. Un’impresa appena costituita nasce spesso come risposta a un bisogno del mercato che i fondatori hanno identificato e non tutti hanno questa ricettività.

Un altro passaggio fondamentale riguarda la squadra. Il lavoro di squadra è fondamentale all’interno di un’azienda affinché tutti i lavoratori lavorino in sinergia per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Ma è tanto facile a dirsi quanto difficile da farsi. Molti imprenditori pensano ancora che le risorse debbano essere il più possibile verticalizzate in settori specifici, così da mettere la massima concentrazione sul proprio compito e potersene prendere tutte le responsabilità. Un team di valore fa sempre la differenza , perchè l’idea, l’intuizione non è sufficiente se poi non ci sono le persone giuste al posto giusto. E’ giusto poi chiedersi in che modo la startup si posiziona sul mercato e quali potenzialità offre il mercato stesso. Una buona analisi di mercato è infatti l’arma segreta per il concepimento di una Startup di successo in quanto potenzialmente potrebbero passare mesi o addirittura anni prima del lancio della stessa. Occorrerà stabilire gli obiettivi dell’analisi di mercato, utilizzando fonti di ricerca affidabili e valutare infine i risultati dell’analisi di mercato. Le domande chiave sono: quale problema la mia idea risolve e quanto questo problema è sentito? Chi ha questo problema cosa è realmente disposto a fare per affrontarlo? Chi altro (i competitor) sta cercando di risolvere il medesimo problema e quali sono i punti di forza e di debolezza? E’ infione importante per una start up saper pianificare. Una pianificazione finanziaria seria è di fondamentale importanza per i neo-imprenditori. Infatti il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento sono due aspetti tra loro decisamente collegati e di solito rappresentano uno dei maggiori ostacoli alla realizzazione di un’idea imprenditoriale.