Il cashback rientrerebbe nei piani di prestiti, quindi è probabile che i soldi tornino a Bruxelles.

L’ultima versione del Recovery Fund prevede una spesa di circa 5 miliardi di euro, ma pare che i soldi del cashback dovranno essere restituiti a Bruxelles. Il cashback di Natale nelel prime due settimane ha maturato solo 18 euro a testa, pari a soli 5 milioni di italiani.

Rimangono perplessità dalla Bce sull’efficacia di questo piano economico.

Cashback, soldi torneranno a Bruxelles?

I soldi del cashback potrebbero tornare nella casse di Bruxelles. Una beffa che il Messaggero ha deciso di prendere in considerazione. Secondo quanto riportato sul quotidiano, infatti, il governo può allungare il suo gettito fino a 4,75 miliardi di euro al 2025, grazie all’aumento dei pagamenti elettronici. Per il cashback si programma di spendere 1,75 miliardi nel 2021 e 3 miliardi nel 2022.

Tuttavia, i quasi 5 milardi previsti fanno parte della quota di prestiti e non dei contributi a fondo perduto dell’UE. Per questo motivo, il governo quindi si appresterebbe ad indebitarsi per finanziare i rimborsi sui pagamenti elettronici. La restituzione del piano Cashback risulta la prima soluzione immediata per non appesantire ulteriormente la situazione economica del paese.

Ma c’è di più. L’operazione cashback ha riscosso poco successo e molte perplessità in europa e alla Bce.

L’ex membro direttivo Yves Mersch lo scorso 14 dicembre aveva manifestato i suoi dubbi in una lettera al Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

Critiche e dubbi che il Gioverno ha subito dipanato, ma al momento i numeri registrati sembrano dare ragione alla Bce. Peso rilevante l’hanno avute le chiusure delle ultime settimane di dicembre, che di certo hanno abbassato la quota dei rimborsi. In aggiunta, hanno pesato le difficoltà sull‘app Io, scaricata da molti italiani, ma circa la metà di essi non hanno aderito alla modalità cashback.