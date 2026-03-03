A Edimburgo, un uomo armato di coltelli ha seminato il panico tra residenti e commercianti del quartiere di Calder. L’aggressore ha ferito due persone e provocato un allarme che ha portato le autorità a chiudere temporaneamente scuole e asili nella zona. L’arresto in poche ore e la gestione dell’emergenza.

Edimburgo sotto choc: uomo armato di coltelli ferisce due persone

Le autorità hanno revocato il blocco stradale e il lockdown sugli edifici circostanti, ringraziando i cittadini per la collaborazione. Secondo le ricostruzioni, l’uomo aveva già creato disordine prima di accoltellare le due vittime: un uomo avrebbe riportato ferite da arma bianca, mentre una donna avrebbe subito una lacerazione alla testa causata da una caduta dopo uno spintonamento violento. Una terza persona, intervenuta coraggiosamente per affrontare l’aggressore, avrebbe riportato solo contusioni lievi.

Le indagini continuano per chiarire la dinamica completa e verificare eventuali responsabilità, mentre la comunità cerca di tornare lentamente alla normalità.

Edimburgo sotto choc: uomo armato di coltelli ferisce due persone, arrestato dopo assedio

Dopo aver colpito un uomo e una donna e saccheggiato un negozio di alimentari, l’aggressore si è rifugiato in un appartamento all’ultimo piano di un edificio popolare di 13 piani. Gli agenti della Police Scotland sono intervenuti con una lunga operazione che si è conclusa senza ulteriori violenze, riuscendo a fermarlo e a mettere in sicurezza l’intera area.

Il capo ispettore Scott Kennedy ha rassicurato la popolazione: “I precedenti disordini nella zona sono ora contenuti e non si ritiene che vi siano rischi più ampi per la comunità. L’episodio non è legato al terrorismo“.