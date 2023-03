Elena Morali finge di essere incinta: è bufera sui social

Attraverso i social Elena Morali ha fatto uno scherzo ai suoi fan annunciando di essere incinta.

Elena Morali: lo scherzo sulla gravidanza

Nelle scorse ore sui social Elena Morali è stata protagonista di uno scherzo di dubbio gusto che non piaciuto alla sua platea social. La showgirl si era mostrata insieme al suo compagno, Luigi Favoloso, che era intento ad accarezzarle la pancia e nella didascalia alla foto aveva scritto: “Un uno che diventa un due, che diventano tre”. In tanti avevano fatto le congratulazioni alla coppia credendo dunque che i due avrebbero avuto presto un bambino, ma a seguire la showgirl ha smentito la questione e ha affermato che lei e Luigi Favoloso avrebbero adottato insieme un nuovo cane. “Vi presento Muffin, il nuovo arrivato a casa. Perdonate lo scherzo, ma siete stati davvero stupendi”,ha scritto.

In tanti sui social non hanno apprezzato lo scherzo fatto dalla showgirl, che già in passato ha più volte sollevato bufere sui social con alcuni dei suoi gesti e dei suoi comportamenti. Lei e Favoloso fanno coppia fissa ormai da diversi anni e, nonostante numerosi alti e bassi, i due continuano a mostrarsi più uniti che mai. In tanti si chiedono quali saranno gli ulteriori sviluppi per la coppia in futuro e se i due annunceranno mai l’arrivo di un bebè.