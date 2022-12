Elena muore a 27 anni dopo il parto, lo sgomento della famiglia

Dolore immenso in Calabria, dove Elena Fiore muore a 27 anni dopo il parto, lo sgomento della famiglia della poveretta mentre ai funerali della donna compare uno striscione con la scritta: “Di tragedie cosi non ne possiamo più”.

Davanti alla chiesa quella asserzione ha fatto scalpore assieme a dolore per la morte di una mamma che ha dato alla luce e detto addio al suo bimbo all’ospedale di Cosenza.

Elena muore a 27 anni dopo il parto

La comunità di Acri, dove Elena viveva, non si capacita. Elena è morta dopo quattro giorni di agonia all’ospedale all’Annunziata di Cosenza ed a causa di una emorragia cerebrale che l’ha colpita quando stava per portare a termine la gravidanza.

Da quanto si apprende la 27enne era all’ottavo mese di gravidanza quando era stata colpita da un malore improvviso mentre era in casa coi familiari nella notte tra il 23 e il 24 dicembre.

Il malore, i soccorsi ed il cesareo

I soccorsi ed il trasporto a razzo in ospedale con Elena in codice rosso avevano spinto i medici ad intervenire con un parto cesareo: il bimbo era nato e per fortuna sta bene.

La madre, purtroppo, dopo quattro giorni era spirata. E l’ultimo saluto ad Elena Fiore è stato struggente, con la chiesa gremita anche sul sagrato e con un lancio di palloncini bianchi e gialli l’uscita del feretro.