Il matrimonio tra l’attrice Elena Sofia Ricci e il compositore Stefano Mainetti è giunta a termine dopo 19 anni.

Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sono lasciati

Storia naufragata per Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti: la coppia, insieme da 19 anni, si sarebbe detta addio dopo una “crisi insanabile”. Al momento i due non hanno confermato pubblicamente la notizia ma sembra che amici e colleghi siano al corrente della questione già da diverso tempo e che siano rimasti “a bocca aperta” per via dell’inaspettata notizia. I due erano convolati a nozze nel 2003 e insieme hanno avuto una figlia, Maria.

Elena Sofia Ricci ha anche un’altra figlia, Emma, nata dalla sua relazione con Pino Quartullo.

La vita privata

In passato l’attrice è stata sposata con Luca Damiani e lei stessa ha svelato che lui l’avrebbe tradita con quella che lei considerava un’amica, ossia l’attrice Nancy Brilli. “La Brilli veniva a fare l’amica e ascoltava le mie pene d’amore, parlandomi di un misterioso fidanzato, che solo dopo ho scoperto essere il mio ex marito Luca”, aveva confessato.

Di recente la stessa Brilli ha rotto il silenzio in merito alla questione e ha affermato che si sarebbe scusata a suo tempo per la vicenda. L’attrice ha anche affermato: “Non vivevano più insieme e parlavano male l’uno dell’altra, non era vero che fosse lei la mia migliore amica e poi ho chiesto scusa”.