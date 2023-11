Elenoire Casalegno, la dolce dedica alla figlia: "Ti ho voluta fortemente"

Attraverso i social Elenoire Casalegno ha condiviso un tenero messaggio per sua figlia Swami, che ha compiuto 24 anni.

Elenoire Casalegno: la dedica alla figlia

Elenoire Casalegno ha avuto sua figlia quando era giovanissima e all’apice della carriera e, oggi, lei e Swami sono legatissime. Per questo, attraverso i social, la showgirl ha voluto condividere un tenero messaggio in occasione del 24esimo compleanno della figlia, e ha scritto:

“22 novembre 1999. Esattamente 24 anni fa, nascevi tu, Swami. Nonostante fossi una giovane ragazza (avevo 23 anni…oddio, ero più piccola di te… non ti far venire strane idee), ero consapevole del tuo arrivo, ti ho voluta fortemente. Ce l’ho messa tutta, ho cercato di fare del mio meglio, e non sempre ci sono riuscita; non sono una donna perfetta, e non posso essere una madre perfetta, ma ciò che non mi è mai mancato, anche nei momenti di difficoltà, di sconforto, di paura, è quel profondo sentimento che lega una madre ad una figlia: Amore. Che i tuoi pensieri possano essere leggeri, e ti possano portare lontano, oltre ogni confine. Buona giornata della rinascita. P.S. Non ti faccio gli auguri prima delle 21:24!”. La figlia della showgirl ha commentato il suo post scrivendo “Mamma” con accanto un’emoticon a forma di cuore e in tanti tra fan, amici e colleghi, hanno lodato il suo stupendo legame con la madre.