Elenoire Casalegno, lo sfogo via social: "Scrocconi!"

Elenoire Casalegno si è abbandonata ad un duro sfogo via social che non ha mancato di suscitare le reazioni da parte dei suoi fan.

Elenoire Casalegno: lo sfogo via social

Elenoire Casalegno si è sfogata con i fan dei social in merito a coloro che, a suo dire, accamperebbero scuse per poi mangiare i piatti degli altri commensali a cena fuori. “Dedicato a tutti quelli che al ristorante ordinano un’insalatina perché ‘non ho molta fame’, oppure ‘fa troppo caldo, non ho voglia di cibi grassi e saporiti’, o ‘sono a dieta, non posso sgarrare’. Poi non si sa perché ma mangiano dai piatti di tutti”, ha dichiarato la showgirl, e ancora: “Ti chiedono di assaggiare ‘un pezzettino’, un filo di pasta e dopo te ne chiedono un altro. Ti chiedono mezza polpetta, ma fosse per me non gliela darei la mia mezza polpetta. Alla fine della cena hanno mangiato dal piatto di tutti, hanno mangiato più di me e te messi insieme e hanno pagato la loro insalatina”. La conclusione è senza sconti: “Ma non vi vergognate un pochettino? Poco poco? No eh? Ordinatela la pasta”.



Il suo messaggio ha fatto il pieno di like da parte dei fan e in tanti si chiedono a chi abbia fatto riferimento.