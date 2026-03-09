Eleonora Daniele, stop al programma e annuncio in diretta: “Scusate, devo chiudere tutto”

Questa mattina Rai Uno ha rivoluzionato il suo daytime: la diretta di Storie Italiane con Eleonora Daniele si è conclusa anticipatamente per lasciare spazio a uno speciale del Tg1, modificando anche gli orari di altri programmi della fascia mattutina.

Ripercussioni sul palinsesto mattutino di Rai Uno

Lo speciale del Tg1 ha avuto effetti anche sul resto della programmazione mattutina, influenzando il cooking show È sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici. Secondo la guida Tv ufficiale di Rai, la trasmissione culinaria sarebbe iniziata oggi intorno alle 12.10, accumulando circa venti minuti di ritardo rispetto all’orario abituale. Questo cambio di programma sottolinea come eventi istituzionali e ricorrenze nazionali possano avere un impatto immediato sul palinsesto televisivo, richiedendo flessibilità e aggiornamenti tempestivi per i telespettatori.

Il daytime di Rai Uno ha subito un cambiamento improvviso nella programmazione, che ha coinvolto uno dei programmi più seguiti della fascia: Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele. La trasmissione ha concluso la puntata circa un’ora prima del previsto, sorprendendo i telespettatori abituali. Durante la diretta, la conduttrice ha interrotto il normale svolgimento del programma per comunicare la chiusura anticipata, spiegando: “Noi siamo in chiusura, ci vediamo domani alla stessa ora”. Subito dopo, ha chiarito il motivo dello stop anticipato: “Lasciamo la linea al Tg1”.

Daniele ha poi fornito ulteriori dettagli spiegando che il Tg1 avrebbe trasmesso uno speciale dedicato alla Giornata internazionale della donna, con la copertura in diretta di un evento istituzionale. “Lasciamo la linea al Tg1 in collaborazione con Rai Quirinale per la celebrazione della giornata internazionale della donna”, ha precisato, prima di congedarsi dal pubblico ricordando l’appuntamento della mattina successiva: “A domani con Storie Italiane come sempre alle 9.50 in punto. Buona giornata”.