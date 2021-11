Eleonora Giorgi, il nome del figlio di Paolo e Clizia: la confessione

Eleonora Giorgi ha confessato quale sarebbe il nome del primo figlio atteso da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

Eleonora Giorgi ha confessato che suo figlio, Paolo Ciavarro, sarebbe più felice che mai di diventare presto padre.

Lui e Clizia Incorvaia si sono legati nel 2019 durante la loro esperienza nella casa del GF Vip e da allora non si sono più detti addio. Secondo Eleonora Giorgi per suo figlio si tratterebbe di un importante cambiamento visto che insieme all’ex moglie di Francesco Sarcina avrebbe presto deciso di andare a convivere e costruirsi una famiglia. I due hanno annunciato l’arrivo del loro primo bebè, un maschietto, durante l’estate, e Eleonora Giorgi ha rivelato che il nome del piccolo sarebbe Gabriele.

“Il loro primo passo è stato quello di comprare una casa a Roma…Non hanno neppure pensato all’affitto perchè erano sicuri di voler gettare le basi per il loro nido…”, ha dichiarato la celebre attrice.

Eleonora Giorgi: l’amore tra Paolo e Clizia

Nonostante siano più innamorati che mai e non vedano l’ora di conoscere il loro primo figlio, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia non possono ancora convolare a nozze. La modella sarebbe infatti in attesa dell’annullamento del matrimonio dal suo primo marito, Francesco Sarcina, con cui ha avuto la figlia Nina.

In questi due anni d’amore Paolo Ciavarro ha stretto un ottimo rapporto con la bambina, che oggi vive a Roma insieme a lui e alla mamma.

Eleonora Giorgi: i rapporti con Clizia Incorvaia

Nonostante all’inizio della loro liaison Eleonora Giorgi nutrisse dei dubbi sul futuro di Clizia e Paolo, oggi ha dovuto ricredersi: la celebre attrice è riuscita a stringere un ottimo rapporto con la nuora, che presto la renderà nonna per la prima volta.

Anche il padre di Paolo, Massimo Ciavarro, sarebbe in trepidante attesa del suo primo nipotino e in tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più sul futuro della coppia.

Durante l’estate Paolo Ciavarro ha regalato a Clizia un prezioso anello di fidanzamento, e quindi dopo la nascita del bambino è possibile che la coppia organizzi finalmente un matrimonio coi fiocchi. Per il momento i due si godono l’attesa del loro bebè.