Elettra Lamborghini: l’indignata reazione a una recensione del suo nuovo singolo

Elettra Lamborghini ha reagito malamente alla recensione di un giornalista sul suo singolo dedicato al Natale: i messaggi della cantante sui social

Elettra Lamborghini ha letteralmente lasciato tutti di stucco per una precisa reazione a una recensione negativa del suo singolo A Mezzanotte (Christmas Song), ampiamente pubblicizzata sulle sue pagine social.

L’editorialista Nicolò Giusti ha difatti inserito il brano nei flop della settimana, parlando di “canzoncina simpatica, con un mood sfacciatamente anni ’80 con però la concessione dell’autotune. Da canticchiare sotto la doccia, ma niente di più”.

Tale descrizione non è affatto piaciuta alla popolare ereditiera, che ha acidamente risposto al giornalista su Twitter ricordando il flop del suo singolo Musica, diventato poi uno dei pezzi più ascoltati e visti all’epoca di Sanremo.

A quanto pare il post della cantante è stato rimosso dal destinatario, perché Elettra se ne è subito lamentata:

Non contenta, Elettra ha poi ribadito che al massimo il flop sarà il giornalista che non apprezza nessuna delle sue canzoni:

@RecensiamoMusic Nicolo carissimo me la suchi?!A quanto pare non ti piace nessuna delle mie canzoni, il flop sei tu che non sai fare il tuo lavoro che dai 10 e lode a pezzi che non sono nemmeno in classifica. PROFESSIONALITÁ L hai lasciata a casa?!O sei un hater?!Ripeto:SUCA❤️

— Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) December 9, 2021