Elezione del Presidente della Repubblica, tutti i candidati dei partiti per il Colle

Ecco i nomi dei Candidati in lizza per l'elezione a nuovo Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella – al termine del suo settennato – cederà la Carica di Presidente della Repubblica. Tuttavia, tra i Partiti e gli elettori – a pochi giorni dall’elezione del prossimo Capo dello Stato – non sembra esserci congruenza sulla persona che sarà il prossimo inquilino del Quirinale.

Di conseguenza, sono molti i nomi che sono stati proposti: vediamoli meglio.

I candidati per l’elezione a Presidente della Repubblica: Mattarella e Draghi

Sergio Mattarella – nonostante le ripetute richieste pervenutegli da più parti – ha escluso che si ricandiderà come Presidente della Repubblica.

Invece, Mario Draghi è tra i nomi che ricorrono maggiormente per l’elezione a Capo dello Stato. Tuttavia, il Presidente del Consiglio non ha mai dato una risposta sulla sua candidatura per l’elezione al Colle.

I candidati per l’elezione del Presidente della Repubblica: il Centrodestra e il Centrosinistra

Nell’area di Centrodestra, Silvio Berlusconi è un altro nome che ricorre per l’elezione a Capo dello Stato. Tuttavia, l’ex Premier potrebbe rinunciare alla candidatura per l’elezione al colle, a causa della mancanza dei numeri per essere eletto.

A tal proposito, si segnala che gli ulteriori nomi proposti – per l’elezione a Capo dello Stato – sono: Marcello Pera, Maria Elisabetta Casellati, Letizia Moratti e Gianni Letta.

Invece, nell’area di Centrosinistra, i nomi che vengono fatti come possibile nuovo Presidente della Repubblica sono: Paolo Gentiloni e Giuliano Amato.

LEGGI ANCHE Elezione del Presidente della Repubblica 2022, i numeri e la composizione del Parlamento

I candidati per l’elezione del Presidente della Repubblica: ulteriori nomi e la Squadra di Draghi

Ulteriori nomi – trasversali o superpartes – circolano come nuovo Presidente della Repubblica. In particolare, ci riferiamo a Pier Ferdinando Casini, Marta Cartabia, Paola Severino, Filippo Patroni Griffi ed Elisabetta Belloni.

Invece, nella Squadra di Draghi, i possibili nomi – che sono in lizza per diventare il prossimo Presidente della Repubblica – sono: Vittorio Colao, Daniele Franco, Dario Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Lorenzo Guerini e Renato Brunetta.