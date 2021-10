Elezioni comunali a Bologna 2021, affluenza alle urne: aperti i seggi

Sono otto i candidati per le elezioni in programma a Bologna: i numeri sull’affluenza, i candidati e i risultati della tornata elettorale.

I seggi sono stati ufficialmente aperti a Bologna. Otto i candidati per concorrere alla carica di sindaco della città emiliana. Tutte le informazioni per conoscere affluenza, risultati e aggiornamenti in diretta.

Elezioni comunali Bologna 2021 e affluenza alle urne, tutti i dettagli in tempo reale

Le elezioni comunali in programma a Bologna si terranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021: gli elettori potranno recarsi alle urne il primo giorno dalle 7 alle ore 23, il secondo dalle 7 alle 15. Sul sito di Notizie.it gli elettori saranno costantemente aggiornati in diretta con le percentuali dell’affluenza al voto, i risultati e tutto quello che riguarda le elezioni in programma a Bologna. Con la chiusura dei seggi inizieranno le attività di spoglio, da quel momento in poi sarà possibile conoscere l’andamento delle elezioni.

Nel caso in cui al primo turno nessuno dei candidati a sindaco dovesse raggiungere il 50%+1 dei voti si andrà al ballottaggio. Il secondo turno è stato programmato per domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021: prenderanno parte alla successiva votazione i due che otterranno il maggior numero di preferenze.

Elezioni comunali Bologna 2021 e affluenza alle urne, chi sono i candidati e le liste

Sono otto i candidati a sindaco nelle città di Bologna.

Nel centrodestra candidato Fabio Battistini che ha ricevuto l’appoggio di cinque liste (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Bologna ci piace e Popolo della famiglia). Pentastellati e Partito Democratico si sono invece uniti per candidare Matteo Lepore, sostenuto da sette liste (Pd, Movimento 5 Stelle, Coalizione civica, Europa verde, Volt-socialisti, Matteo Lepore sindaco e Anche tu Conti).

Stefano Sermenghi sarà sostenuto da due liste (Bfc e Italexit), una invece per Federico Bacchiocchi (Partito comunista dei lavoratori), Marta Collot (Potere al popolo), Luca Labanti (Movimento 24 agosto), Dora Palumbo (Sinistra Unita) e Andrea Tosatto (Movimento 3V).

Elezioni comunali Bologna 2021 e affluenza alle urne, come si vota

Per votare bisogna recarsi al seggio minuti di tessera elettorale e documento di riconoscimento in corso di validità. Vista l’emergenza pandemica è obbligatorio, così come avviene in tutto i luoghi al chiuso, indossare una mascherina che copra naso e bocca. Sulla scheda di colore azzurro si può tracciare un segno sul candidato di una lista, sul simbolo di una lista ad esso collegato oppure fare entrambe le cose.

In alternativa è possibile scegliere per il voto disgiunto, ovvero tracciando un segno sul simbolo di una lista e sul candidato a sindaco di un’altra coalizione. Sarà possibile esprimere fino a due preferenze con persone di sesso opposto (donna e uomo o viceversa): in caso contrario la seconda preferenza verrà annullata.