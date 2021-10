Elezioni comunali a Napoli 2021, affluenza alle urne: aperti i seggi

Elezioni importanti nella città di Napoli che chiudono di fatto l’era De Magistris: tutte le informazioni su affluenza, spoglio e risultati.

Le elezioni comunali in programma a Napoli sono iniziate. Dopo due mandati si chiude l’era De Magistris che ha scelto di candidarsi alle elezioni regionali in Calabria: diversi i candidati per la carica di primo cittadino nel capoluogo campano.

Elezioni comunali Napoli 2021 e l’affluenza alle urne, tutti i dettagli

Le elezioni vanno avanti per tutta la giornata di domenica 3 e continueranno lunedì 4 ottobre 2021 a Napoli. Il primo giorno gli elettori potranno recarsi alle urne dalle ore 7 alle 23, durante il secondo lo si potrà fare dalle 7 alle 15. Nel caso in cui nessun candidato sindaco dovesse raggiungere il 50%+1 dei voti è previsto il ballottaggio tra i due candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze.

Le date prescelte per un eventuale secondo turno sono domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021. Sul sito di Notizie.it gli elettori saranno costantemente aggiornati in tempo reale con i dati sull’affluenza alle urne, così come i risultati dell’attività di spoglio e i commenti dei protagonisti.

Elezioni comunali Napoli 2021 e l’affluenza alle urne, chi sono i candidati e liste

Dopo due mandati, targati Luigi De Magistris, è tempo di nuove elezioni nella città di Napoli.

Sono sette i candidati per la carica istutuzionale nel capoluogo della Campania e 32 le liste. L’avvocato Alessandra Clemente è la candidata del centrosinistra sostenuta da tre liste (Potere al Popolo, Napoli 2030 e Alessandra Clemente Sindaco): fuori la lista Dema che è stata esclusa dalla Commissione prefettizia. Nella città campana continua l’asse Movimento 5 Stelle-Pd con Gaetano Manfredi, ex ministro dell’Università: ben 13 liste a supporto (Centro Democratico, Le persone per la Comunità, Moderati con Manfredi, Lista Manfredi sindaco, Azzurri Noi Sud, Adesso Napoli, Europa Verde, Napoli libera, Napoli solidale, Repubblicani Democratici, Per la città con Manfredi Sindaco, Movimento 2050 e Pd).

Il centrodestra candida il magistrato Catello Maresca con otto liste pronte a sostenerlo (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Rinascimento Partenopeo, Essere Napoli, Napoli Capitale, Cambiamo!, Partito Liberale europeo e Orgoglio napoletano con Maresca sindaco). Il magistrato non avrà formalmente l’appoggio della Lega che è stata esclusa dalla competizione elettorale, così come accaduto ad altre quattro liste.

Antonio Bassolino, ex parlamentare e sindaco di Napoli dal 1993 al 2000, scende nuovamente in campo per le elezioni comunali in programma nella città partenopea. Ha ricevuto l’appoggio di cinque liste (Bassolino per Napoli, Carlo Calenda, Bassolino sindaco, Napoli è e Partito Gay Lgbt+). Matteo Brambilla è un altro dei candidati che è emerso dalla delusione dell’accordo 5 Stelle-Pd: sarà sostenuto dalla lista Napoli in movimento. A seguire ci sono Giovanni Moscarella (Movimento 3V) e Rossella Solombrino (Equità territoriale).

Elezioni comunali Napoli 2021 e l’affluenza alle urne, come si vota

La votazione si terrà domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021. Per votare è necessario recarsi presso il seggio elettorale muniti di tessera sanitaria e valido documento di riconoscimento. Sarà obbligatorio indossare la mascherina, così come previsto per gli ingressi nei luoghi al chiuso. Gli elettori potranno votare soltanto il candidato sindaco, basterà tracciare un segno sul nome del candidato, oppure fare lo stesso facendo un segno sulla lista.

Sarà possibile esprimere fino a due preferenze che dovranno essere di sesso opposto (una donna e un uomo o viceversa). Sarà possibile scegliere il voto disgiunto e quindi votare un candidato a sindaco e un papabile consigliere comunale che fa parte di una lista non collegata al candidato prescelto.