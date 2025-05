La corsa per la carica di sindaco di Nuoro si intensifica con quattro candidati in lizza.

Il contesto elettorale di Nuoro

Nuoro si prepara a vivere un’importante tornata elettorale, con le elezioni comunali fissate per l’8 e 9 giugno. Questo evento rappresenta un momento cruciale per il capoluogo barbaricino, unico comune con oltre 15mila abitanti in Sardegna a recarsi alle urne. La città, che ha affrontato sfide significative negli ultimi anni, è ora chiamata a scegliere il proprio futuro attraverso un nuovo sindaco.

I candidati in gara

La competizione si presenta agguerrita, con quattro candidati principali in lizza. Da un lato, Emiliano Fenu, sostenuto da un ampio schieramento di sette liste, tra cui il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, con un totale di 145 candidati. Dall’altro, Giuseppe Luigi Cucca, che guida l’Alleanza per Nuoro, supportato da sei liste civiche del centrodestra e 123 aspiranti consiglieri. A completare il quadro, due outsider: Lisetta Bidoni e Domenico Mele, che rappresentano rispettivamente Progetto per Nuoro e Democrazia Sovrana Popolare.

Le sfide della campagna elettorale

Con il deposito delle liste avvenuto recentemente, la campagna elettorale entra nel vivo. I candidati si preparano a confrontarsi su temi cruciali per la città, come la ripresa economica e il rilancio dei servizi pubblici. La legislatura precedente, guidata dall’ex sindaco Andrea Soddu, si è conclusa anticipatamente, lasciando il governo della città a un commissario. Questo scenario ha creato un clima di attesa e tensione, con i cittadini desiderosi di vedere un’amministrazione regolarmente eletta che possa affrontare le problematiche locali con rinnovato vigore.

La sfida di Nuoro non è solo una questione di nomi, ma rappresenta un’opportunità per i cittadini di esprimere le proprie aspettative e speranze per il futuro. Con il ballottaggio previsto per il 22 e 23 giugno, la città si prepara a un mese di intensa attività politica, dove ogni voto potrebbe fare la differenza.