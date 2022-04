Oggi, 24 aprile 2022, è il giorno del ballottaggio tra Macron e Le Pen. Gli elettori francesi tornano alle urne per scegliere chi sarà il loro presidente.

Oggi, 24 aprile 2022, è una giornata molto importante per la Francia. Gli elettori francesi stanno tornando alle urne per scegliere chi sarà il loro presidente tra Macron e Le Pen, che hanno superato il primo turno.

Elezioni Francia 2022, seggi aperti per il ballottaggio tra Macron e Le Pen

Oggi gli elettori francesi stanno tornando alle urne per il ballottaggio per la presidenza della Repubblica, tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen. I seggi hanno aperto alle 8 e i cittadini avranno modo di votare fino alle 19. La chiusura sarà posticipata alle 20 in alcune grandi città, come Parigi. Secondo i sondaggi si tratta di un duello molto più agguerrito rispetto a quello del 2017, quando lo scarto tra i due era stato di ben 32 punti.

Macron al momento è il favorito e oscilla tra il 55,5 e il 57,5 per cento. Secondo una stima di Ipsos-Sopra Steria il 43% dei francesi ha ritenuto Macron più convincente nel confronto tv.

Chi sarà il nuovo presidente?

Circa 48,5 milioni di francesi saranno chiamati a scegliere tra i due candidati, proprio come è accaduto nel 2017. I loro programmi sono completamente opposti, divisi su tanti temi, dall’Europa, all’economia, al potere d’acquisto, alle pensini e all’immigrazione.

Questo presidente dovrà guidare la Francia in un momento davvero molto teso, dominato dalla guerra alle porte dell’Unione Europea, dopo anni caratterizzati da diverse crisi, dai “gilet jaunes” alla pandemia Covid. L’incognita del voto rimane l’astensione, che rischia di essere molto alta, anche più di quella registrata al primo turno, che ha raggiunto il 26,31%. Proprio come le schede bianche o nulle, che nel 2017 avevano registrato un record.

Secondo i sondaggi, ci sarà un’astensione compresa tra il 26 e il 28%. Un altro elemento di incertezza sarà il voto di chi ha perso il proprio candidato al primo turno. Secondo i pronostici i due candidati finiranno molto più vicini rispetto a cinque anni fa. Macron è in testa, ma il voto di oggi non sarà un remake di quello del 2017, anche perché lui stesso si trova in una posizione diversa, visto che non è più un nuovo candidato.