Elezioni politiche 25 settembre, Marta Fascina eletta alla Camera a Marsala con il 36%

Doppia vittoria di Forza Italia, che si aggiudica un seggio al collegio uninominale di Molfetta con Marta Fascina e di Monza con Silvio Berlusconi.

Marta Fascina si avvia verso la vittoria nel collegio uninominale di Marsala, in Sicilia, dove ha raccolto il 36,20% delle preferenze (pari a 52.184 voti con 410 sezioni scrutinate su 455).

Marta Fascina eletta a Marsala

Un divario che appare incolmabile, quello che separa la compagna di Silvio Berlusconi da Vita Martinciglio, candidata del Movimento 5 Stelle che si ferma al 27,30% delle preferenze.

Segue, in terza posizione, il candidato del centrosinistra Antonio Ferrante, con il 17,80% dei voti.

Silvio Berlusconi vince a Monza

Doppia vittoria in casa Berlusconi, dal momento che, oltre alla Fascina, ha conquistato un seggio anche l’ex premier, che ha vinto contro la candidata di centrosinistra nel collegio uninominale di Monza.

Vittoria di Forza Italia anche a Molfetta, dove vince Rita Dalla Chiesa ha sconfitto l’ex sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio conquistando 78.920 voti, pari al 40,5% delle preferenze a spoglio ormai completato.

Fuori dal Parlamento, invece, altri “candidati celebri” come Luigi Di Maio (sconfitto a Napoli Fuorigrotta), Emma Bonino (che non è riuscita a conquistare la maggioranza delle preferenze a Roma), Vittorio Sgarbi. Vince, invece, la sfida in Toscana Ilaria Cucchi, che si aggiudica così un seggio in Senato.