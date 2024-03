Nella giornata di domenica 10 marzo si terranno le Regionali in Abruzzo: i candidati che si contendono la vittoria sono Marco Marsilio e Luciano D’Amico.

Elezioni regionali in Abruzzo

Per le elezioni regionali in Abruzzo si voterà dalle 7 alle 23, mezz’ora in più rispetto alla Sardegna, dove si è votato tra le 6,30 e le 22.

Il voto servirà per scegliere il prossimo governatore e i 29 eletti consiglieri più il neo-governatore e il candidato presidente arrivato secondo.

Come si voterà in Abruzzo nelle elezioni Regionali

I votanti dovranno essere muniti di tessera elettorale e documento di identità valido.

In Abruzzo si potrà votare direttamente per il candidato presidente, e anche in questo caso il voto al governatore non si estenderà alle liste che lo sostengono: non sarà possibile votare una lista di uno schieramento e il candidato governatore dell’altro.

Gli elettori potranno esprimere due preferenze per i candidati a consigliere, devono essere però di genere diverso: nel caso vengano indicate due persone dello stesso sesso verrà considerato valido solo il primo voto.

Le elezioni in Abruzzo nel 2019

Nel 2019, le elezioni portarono alla vittoria di Marco Marsilio con il 48 per cento delle preferenze contro il 31,3 per cento di Giovanni Legnini, candidato del centrosinistra.

Il candidato Marco Marsilio rappresenta il centrodestra, con la coalizione: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Udc-Dc, Lista civica Marsilio presidente.