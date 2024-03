Giorgia Meloni, dopo le elezioni in Sardegna, torna a parlare dell’evento elettorale in Abruzzo con il governatore Marco Marsilio.

Le dichiarazioni di Giorgia Meloni in merito alle elezioni del centrodestra in Abruzzo

A Teramo, per un evento elettorale a sostegno del candidato del centrodestra, Giorgia Meloni ha espresso il proprio pensiero sulle prossime elezioni regionali in Abruzzo:

« Fermare il lavoro di Marco Marsilio e del centrodestra in Abruzzo sarebbe devastante per questo territorio , ma sono ottimista che questo lavoro continueremo a farlo insieme».

La preoccupazione di Giorgia Meloni di rivivere in Abruzzo quanto accaduto in Sardegna

«Effetto Sardegna? Lo dobbiamo ancora vedere perché non abbiano visto come è andata a finire. Ma sono molto ottimista per l’Abruzzo, in campagna elettorale mi piace parlare di quello che si è fatto e penso che il lavoro di Marsilio in questi cinque anni sia ben dimostrato».