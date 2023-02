Elezioni Regionali, il commento di Letta: "Il PD ottiene un risultato significativo"

Enrico Letta, leader in carica ma dimissionario del Partito Democratico (PD), ha commentato i risultati delle elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio.

Nonostante la vittoria schiacciante del centrodestra, il capo dei dem è leggermente ottimista e manda un messaggio ai restanti partiti d’opposizone.

Elezioni Regionali, il commento di Letta

Enrico Letta, come si legge sul Corriere della Sera è stato chiaro e non ha usato mezzi termini: “Il tentativo ripetuto di sostituirci come forza principale dell’opposizione non è riuscito. L’Opa contro il PD ha fatto male a chi l’ha tentata. Ci auguriamo che questo risultato dimostri finalmente a M5S e Terzo Polo che l’opposizione va fatta al governo e non al PD“.

Parole dure me significative per un leader dimissionario che, a quanto pare, sta cercando di attirare a sè anche gli altri partiti non alleati con il centrodestra. In tal senso verrebbe da dire: l’unione fa la forza.

Letta (PD): “Risultato significativo”

Il PD di Letta si conferma primo partito d’opposizione e il leader dem non ha dubbi: “In un quadro politico per noi particolarmente complicato e con il vento chiaramente contro, il Pd ottiene un risultato più che significativo”.

Nonostante ciò, però, Enrico Letta ci tiene a sottolineare un’altra cosa: “Il dato che esce dalle urne in Lombardia e Lazio è chiaro. Il centrodestra vince in entrambe le regioni; non possiamo, quindi, essere contenti di questo risultato complessivo, reso ancora più negativo dalla preoccupante crescita dell’astensione”.