Elezioni Regionali in Abruzzo: urne aperte dalle 7:00 alle 23:00

Elezioni Regionali in Abruzzo: urne aperte dalle 7:00 alle 23:00

Sfida aperta in Abruzzo da questa mattina, 10 marzo, per le Elezioni Regionali tra Marco Marsilio e Luciano D'Amico: si contendono la vittoria per la presidenza