Elezioni regionali in Lombardia, il M5S crolla da 13 a 3 eletti. Metà dei consiglieri d’opposizione è del Pd

Il M5S perde consiglieri mentre gli eletti crescono per il Pd: è quanto emerge a seguito delle elezioni regionali in Lombardia.

Elezioni regionali in Lombardia, gli eletti tra le file dell’opposizione

Dopo le elezioni regionali in Lombardia, anche se di poco, le quote del Partito Democratico sono leggermente aumentate. A Palazzo Pirelli, infatti, i consiglieri dem non saranno più 15 come quelli del 2018 ma 17. A questi si aggiunge di diritto il secondo candidato alla presidenza più votato ossia Pierfrancesco Majorino, sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle e da Avs.

In particolare, i consiglieri del Pd sono Davide Casati e Jacopo Scandella; a Brescia insieme al sindaco record di preferenze Emilio Del Bono è stata eletta anche Miriam Cominelli; a Como Angelo Orsenigo, a Cremona Matteo Piloni, a Lecco Gianmario Fragomeli, a Mantova Marco Carra, a Monza Brianza Pietro Luigi Ponti e a Varese Samuele Astuti. Sei gli eletti dem a Milano: il primo è l’ex segretario dei giovani democratici, Paolo Romano; seguono l’ex vicepresidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti, Pietro Bussolati, Alfredo Negri, Carmela Rozza e PaolaBocci.

Per quanto riguarda la lista di Azione-Italia Viva, questa ha ottenuto solo il 4,25% dei voti e ha totalizzato solo tre consiglieri ossia Massimo Vizzardi a Brescia, l’ex deputata Lisa Noja e Milano e Giuseppe Licata a Varese. La lista di Letizia Moratti, invece, ha totalizzato il 5,3% ed è riuscita a portare in Consiglio regionale quattro consiglieri: Ivan Rotaa Bergamo, il consigliere uscente Manfredi Palmeri a Milano, Martina Sassoli a Monza e Brianza e Luca Ferrazzi a Varese.

Il M5S crolla da 13 a 3 eletti. Metà dei consiglieri d’opposizione è del Pd

Contrazione in Consiglio regionale, invece, per il Movimento 5 Stelle. Nel 2018, il partito aveva superato il 17% con il candidato Dario Violi ed era riuscito a far eleggere 13 consiglieri. Con le ultime elezioni regionali, alle quali i 5S si sono presentati in coalizione con il centrosinistra, il gruppo ha ottenuto solo il 3,93% dei voti e porterà in Consiglio regionale solo tre eletti: Nicola Di Marco (al secondo mandato) e Paola Pizzighini a Milano e Paola Pollini a Brescia.

Per Alleanza Verdi e Sinistra, infine, ci sarà un consigliere ossia l’ex segretario della Camera del Lavoro di Milano Onorio Rosati e due eletti della lista Patto civico – Majorino presidente ossia la sindaca di Arese Michela Palestra e Luca Paladini, fondatore dei Sentinelli.

In questo contesto, è evidente che oltre la metà dei consiglieri d’opposizione saranno esponenti del Pd.