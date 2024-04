Elezioni Usa 2024: al via i caucus democratici in Wyoming

Il 13 aprile gli elettori democratici del Wyoming sono chiamati a esprimersi nelle primarie. Per il momento il favorito sembra essere Joe Biden.

Elezioni Usa 2024, domani i caucus democratici in Wyoming

Il 5 novembre, data in cui si saprà chi sarà eletto come nuovo presidente degli Stati Uniti, è ancora lontano. Democratici e repubblicani hanno già scelto il loro candidato, infatti il presidente Joe Biden e l’ex presidente Donald Trump hanno già ottenuto la nomination per i loro partiti. Intanto, molti Stati continuano a votare per le primarie. Nella giornata di sabato 13 aprile gli elettori democratici del Wyoming si esprimeranno nei caucus dello Stato, anticipando quelli dei Repubblicani, che incontreranno l’unico candidato rimasto, Donald Trump, il 20 aprile.

Caucus democratici in Wyoming: i dettagli

La tappa del Wyoming è molto importante per Joe Biden. Nel 2020 a imporsi era stato Donald Trump, prima di vincere le elezioni. Per questo il voto di domani potrebbe essere un passo avanti in vista di novembre. Lo Stato presenta una sfida competitiva perché a fronteggiare Biden ci sono Marian Williamson, Jason Palmer e il voto uncommitted (non schierato).