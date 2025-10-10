Elia Viviani si ritira dal ciclismo. Il 36enne lascia l’attività agonistica dopo aver ottenuto tanti successi, sia nel ciclismo su strada sia in quello su pista.

Elia Viviani si ritira dal ciclismo: l’annuncio

Con un post sui social, il ciclista 36enne Elia Viviani ha annunciato il suo addio al ciclismo.

Si ritira così il “Profeta” azzurro che, in carriera, ha ottenuto tanti successo. Ma ecco le parole di Viviani: “ho cominciato questa ultima stagione volendo dimostrare qualcosa, volendo decidere io quando dire basta, anche se molti mi hanno chiesto in questi mesi se volessi smettere. La fusione della mia squadra, il team Lotto, con un’altra mi ha convinto che questo sarebbe stato l’ultimo anno. So di essere ancora a un buon livello e per questo voglio chiudere ai Mondiali, puntando magari alla maglia iridata. Sai che il momento di lasciare andare tutto quando non sei competitivo come sempre o per esserlo deve andare tutto al meglio, quando un tempo non era così.” Viviani ha poi aggiunto che rifarebbe tutto quello che ha fatto, che il ciclismo gli ha insegnato a vivere e che gli ha dato una formazione sia sportiva che umana.

Elia Viviani chiuderà con il Giro del Veneto e i Mondiali

Elia Viviani dirà ufficialmente addio alla sua attività di ciclista professionista con il Giro del Veneto, il 15 ottobre, e con i Mondiali di ciclismo su pista a Santiago del Cile dal 22 al 26 ottobre. In Italia quindi chiuderà nella sua regione: “si sono allineate diverse circostanze. Quest’anno, con l’arrivo a Verona, ho pensato che sarebbe stato il giorno perfetto per fare l’ultima gara su strada, nella mia città, con i tifosi, gli amici, i parenti.”