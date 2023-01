Elicottero lancia caramelle su festa di bambini: 8 feriti

Nel corso della giornata di oggi, 17 gennaio 2023, quella che doveva essere un’occasione speciale e goliardica si è trasformata in tragedia.

Ci troviamo in Thailandia ad una festa per bambini, quando un elicottero, ingaggiato dal personale di uno stadio per spargere caramelle e dolciumi sulla folla, provoca il panico.

Nel video postato sui social e diventato virale in breve tempo, si vede distintamente l’elicottero abbassarsi di quota per lanciare caramelle ai bambini partecipanti alla festa. Questa ha luogo in uno stadio della Thailandia, semicoperto da strutture in archi d’acciaio a formare il classico nido di uccello, tipico della struttura architettonica degli stadi sportivi.

La festa di bambini diventa incubo: 8 feriti

L’elicottero della marina militare ha il compito di sorvegliare gli avvenimenti e spargere fiori, ninnoli e dolciumi per rallegrare i bambini ed i genitori presenti. Tuttavia, qualcosa va storto: la corrente aerea provocata dall’elevata forza di rotazione dei motori del velivolo causa il crollo di archi e tendoni del tetto circostante, seguito dal fuggi fuggi generale della folla impaurita.

Attualmente, si registrano 8 feriti, tra cui 5 bambini e 3 adulti accompagnatori di alcuni minori partecipanti alla festa.

Ancora non è chiaro se a provocare la tragedia sia stata la bassa quota a cui viaggiava l’elicottero, oppure l’eccessiva debolezza della struttura architettonica.