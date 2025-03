Una tragedia ha scosso il cielo sopra Sannazzaro de’ Burgondi. Un elicottero, con a bordo solo il pilota, ha improvvisamente perso quota ed è precipitato al suolo in un campo tra la ferrovia e la Provinciale 193 Bis, nella zona di Pavia.

Elicottero precipitato a Pavia: morto il pilota di 67 anni

A bordo del velivolo c’era Raffaele Mazza, imprenditore 67enne di Lissone, partito da Senago e diretto a Mezzana Bigli. Lo schianto non gli ha lasciato scampo ed è morto sul colpo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Voghera e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Il pilota, imprenditore brianzolo nel settore dei mobili, possedeva un brevetto di volo sportivo da circa un anno. Dallo scorso novembre, teneva il suo autogiro nel deposito del campo volo di Senago, da cui è decollato ieri mattina, con destinazione Mezzana Bigli.

Elicottero precipitato a Pavia: le indagini

Le autorità hanno avviato un’inchiesta per accertare le cause dell’incidente. Tra le ipotesi in esame ci sono un guasto meccanico alle pale del rotore, ma non si esclude che la perdita di controllo del velivolo possa essere stata causata da un malore. Le condizioni meteo al momento dell’incidente sembrano essere state favorevoli, con buona visibilità, ma con vento forte e raffiche che potrebbero aver danneggiato l’elicottero. Al momento, tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.

I Carabinieri di Voghera e l’Agenzia nazionale sicurezza volo stanno effettuando i rilievi necessari sui resti del velivolo per fare luce sulla vicenda.