Il mezzo dovrebbe essere un elicottero per l'eliski, in grado di trasportare quindi cinque persone oltre al pilota

Questa mattina un elicottero si è schiantato sulla parete nord del Petit Combin, nell’alta Val de Bagnes in Svizzera. Sono in corso i soccorsi, ma si teme una strage delle persone a bordo.

Lo schianto

Secondo le prime ricostruzioni l’elicottero schiantatosi sarebbe quello previsto come mezzo di risalita per l’eliski, in grado quindi di trasportare cinque persone oltre al pilota. L’elicottero dopo lo schianto sarebbe rotolato per un pendio.

Attualmente sono in corso le ricerche delle persone a bordo, con sette elicotteri impegnati nei soccorsi, ma si teme la tragedia.

Altra tragedia in Svizzera

Per la Svizzera quello dell’elicottero non è il primo incidente degli ultimi giorni. Ieri sera, a Zermatt, una valanga ha travolto infatti sette sciatori. Al momento sono state recuperate tre salme, tra cui quella di un 15enne. Le altre appartengono a un uomo e a una donna che ancora devono essere identificati. Una quarta persona, uno svizzero di 20 anni, è stata anche lei travolta dalla neve e trasportata, ferita, in ospedale con un elicottero.