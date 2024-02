Alberth Elis, attaccante del Bordeaux entrato in coma dopo un brutto incidente, è fuori pericolo: il comunicato della famiglia.

L’attaccante Alberth Elis, del Bordeaux, è entrato in coma dopo uno scontro di gioco nella partita contro il Guingamp. Ora è uscito dal coma, non sono stati giorni facili per la famiglia, perché ha dovuto subire un’operazione delicata alla testa. Adesso però proprio i suoi cari hanno rilasciato un comunicato importante.

Alberth Elis in coma

I tifosi del Bordeaux, i compagni di squadra e tutti gli appassionati di calcio in generale, sono rimasti di stucco dopo il grave incidente dell’attaccante Alberth Elis.

Durante una partita ha subito lesioni gravissime per un incidente importante che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico alla testa.

Dopo questo è entrato in coma e sono stati momenti terribili però fortunatamente questa situazione è durata poche ore.

Ora l’attaccante si è svegliato e gradualmente si sta riprendendo. La sua squadra ha tranquillizzato i fan tendendo noto il comunicato della famiglia.

Il comunicato sulle condizioni di salute di Alberth Elis

Nella nota diramata dai familiari del calciatore, Alberth Elis è stato ricoverato al Chu Pellegrin di Bordeaux e da allora è in coma artificiale protettivo.

Ci sono segni incoraggianti, infatti si è svegliato ma ancora i familiari sono cauti perché bisogna vedere nei prossimi giorni l’evolversi della situazione.

“Vi ringraziamo per il sostegno e le parole di incoraggiamento. Grazie anche all’équipe medica. Alberth è un combattente e vi aggiorneremo presto sulle sue condizioni di salute” si legge nel comunicato.