La giovane Elisa Cerato è deceduta a causa di un malore. La ragazza è stata tovata morta all’interno della casa dove abitava con i suoi genitori Valenza. I funerali si terranno nella giornata di oggi nella chiesa della città di Valenza.

Morte Elisa Cerato, la 24enne è deceduta per un malore improvviso

La ragazza è morta martedì mattina in maniera improvvisa, trovata stesa nel letto senza vita dai suoi genitori. A stroncarla un malore che non le ha dato scampo. La giovane era conosciuta per essere una ragazza solare, educata e molto disponibile: era impegnata come volontaria dell’AVIS e come studentessa presso il Saluzzo Plana ad Alessandria.

La morte improvvisa e il funerale di Elisa Cerato

I medici del 118 che sono giunti nell’appartamento dopo la chiamata disperata dei genitori, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita di Elisa, che era già morta. La ragazza, dalle informazioni che arrivano, non aveva avuto problemi di salute pregressi. I funerali della 24enne si terranno nella giornata di oggi, giovedì 13 Aprile, presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Valenza.