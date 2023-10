Elisa Gualandi scomparsa da duemila giorni: si era allontanata dopo aver dato da mangiare ai gatti

Elisa Gualandi è scomparsa a giugno 2018, da quasi 2mila giorni. La donna era uscita di casa dopo aver dato da mangiare ai gatti e non è più tornata.

Elisa Gualandi è scomparsa da quasi 2mila giorni e di lei non si sa più nulla. La donna viveva a Pont Canavese da pochi mesi, aveva deciso di lasciare Torino dove lavorava come assistente sociale e si era messa in aspettativa. Stava seguendo i lavori di ristrutturazione della baita in Val Soana. La sorella Silvia ha lanciato più di un appello, l’ultimo lo scorso anno, in cui chiedeva ancora “aiuto per avere qualche notizia da Elisa“. La Procura di Ivrea aveva aperto un fascicolo dopo la sua scomparsa e tra le piste più battute c’era quella del rapimento. Qualcuno ha raccontato di un ultimo incontro con un uomo prima di sparire nel nulla. I vicini di casa hanno dichiarato di averla vista lasciare la sua abitazione dopo aver dato da mangiare ai gatti. Uno degli animali è sparito poco dopo.

Una vicina di casa l’aveva incontrata e salutata mentre stava andando verso il centro di Pont. I cani molecolari hanno fiutato il suo passaggio in una zona del centro, vicino ad un supermercato dove la donna andava spesso, ma dove quel giorno non sarebbe entrata. Insieme alla 53enne sarebbero spariti altri 100mila euro. La donna aveva con sé solo il cellulare. Secondo gli inquirenti, se avesse deciso di sparire avrebbe lasciato a casa anche lo smartphone. Secondo chi indaga, la donna potrebbe essere anche stata colpita da un malore mentre camminava e il suo corpo non essere mai ritrovato. L’intera vicenda rimane un mistero.