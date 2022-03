Elisa Isoardi potrebbe presto tornare alla conduzione di un nuovo programma Rai. Tutto quello che c'è da sapere.

Dopo la breve esperienza all’Isola dei Famosi e dopo aver partecipato a Ballando con le Stelle, si prospetta un nuovo presunto ritorno in Rai per Elisa Isoardi.

Elisa Isoardi torna in Rai

Dopo la chiusura de La Prova del Cuoco e alcune piccole partecipazioni nei programmi Mediaset, Elisa Isoardi è praticamente sparita dal piccolo schermo e, durante la presentazione dei nuovi palinsesti, l’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha precisato:

“Ad oggi non c’è nessuna volontà particolare di utilizzarla, nonostante sia un’ottima professionista.

Ne abbiamo già tanti“. Secondo indiscrezioni la conduttrice tornerà dunque in Rai durante l’estate: sarebbe stata scelta infatti per condurre Uno Weekend, nuovo programma estivo di RaiUno, insieme a Roberto Poletti (al momento ospite fisso di Zona Bianca su Rete4), Carolina Rey e Fabio Gallo.

Elisa Isoardi e l’addio a La Prova del Cuoco

La stessa conduttrice ha svelato come avrebbe vissuto questo lungo periodo lontana dal piccolo schermo.

“Volevo ritrovare la serenità, la grinta che mi appartiene e che in certi momenti ha faticato a esprimersi. Dopo 18 anni di carriera, quando la “macchina” si ferma è come se si fermasse tutto. Il telefono inizia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché. Per una abituata a viaggiare a velocità costante, che trae energia, vita e stimoli da un lavoro come il mio, che avvolge e fa parte di te 24 ore su 24, una pausa forzata è dura”, ha svelato la conduttrice, che sarebbe impazienti di tornare finalmente in tv.